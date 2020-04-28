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İstanbul'da evde parti düzenleyen 10 kişiye 2 ay ev hapsi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında, 2 ay konutu terk etmemeleri şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi

evde parti

Olay, dün İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir site içerisindeki dairede meydana geldi. Dairede koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri hareket geçti.

Polis, Yusuf G. (36),Ender A. (31),Önder A. (31),Hüsna E. (26),Merve B. (25), Mustafa Ş. (28),Berkay D. (25),Fatih A. (37),Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25)'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler savcılığa ifade verdi.

"AMACIMIZ İFTAR YAPMAKTI"

Şarkıcı Yusuf G. ve Adnan O.'nun programına katılan Ender ile Önder A. kardeşlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi, ifadelerinde özetle amaçlarının iftar ve sahur yapmak olduğunu, bu kadar kalabalık olmayı beklemediklerini ve suç kasıtlarının olmadığını iddia etti.

2 AY EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

İfadelerinin ardından "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen 10 şüpheli, hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheliye ayrı ayrı 2'şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 

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