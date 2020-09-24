GÜNCELLEME - İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.