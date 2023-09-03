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        Haberler Gündem İstanbul'da FETÖ operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:40
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        İstanbul'da FETÖ operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
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        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün gerçekleştiği operasyonda, hücre evlerinde barınan 9 firari örgüt üyesi başka kişilerin adına kiralanan evlerde sahte kimliklerle yakalanmıştı.

        Polis soruşturmalardan geçmemiş ve haklarında dava dosyası bulunmayan örgüte yakın kişiler adına kiralanan hücre evlerinde saklanan 9 şüphelinin üzerinden 3 bin 201 dolar ve 19 bin 700 lira para ele geçirilmişti. Ele geçirilen Amerikan paraları arasında ‘F’ serisi dolar da bulundu. Başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan 9 şüpheliden 7’sinin TEM şubedeki sorguları tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı. 2 zanlı ise ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

        Hücre evlerinde ele geçirilen döviz arasında ‘F’ serisi 1 dolar da bulunmuştu. Bu banknotlar, FETÖ mensuplarının örgüt içindeki konumlarını ve birbirlerini tanımasını sağladığına yönelik şifreli bir işaret olarak nitelendiriliyor. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrası yapılan gözaltılarda darbeci komutanlar, valiler ve üst düzey yetkililerin üzerinden ‘F’ serisi 1 dolar çıkmıştı.

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