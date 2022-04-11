İstanbul'da fırıncılara meydan dayağı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir grup ile fırıncı esnafının tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu.

Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Taraflardan birinin karşı tarafa kask fırlattığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.