İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat denetimi!
İstanbul Valisi Davut Gül, fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.
Giriş: 10.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:48
Twitter hesabından açıklama yapan Vali Gül, "İstanbulda ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsade etmeyeceğiz…" dedi.