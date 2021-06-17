Freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, oto kurtarıcı sahibi Rüstem Çağırtekin, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde çekici üzerindeki aracı indirmek için durdu.

Üzerindeki aracı indirmeye çalıştığı sırada, freni boşalan çekici hareket etmeye başladı. Bir süre yokuş aşağı giden çekici, bir binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı. AA'nın haberine göre; kazada, çekici ve üzerindeki araçta hasar oluştu.

Çekiciden yola dökülen madeni yağ, belediye ekiplerince temizlendi.