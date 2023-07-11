Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Memedali Memiş olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki Memedali Memiş (19) ile yanındaki kişiye silahla ateş açtı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Açılan ateş sonucu Memiş (19) ile yanındaki arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Memedali Memiş'in (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralanan kişi, ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler saldırısı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Memiş'in çok sayıda yakını olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Memiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.