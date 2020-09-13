İstanbul'da

AA

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak "uluslararası göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" yaptığı belirlenen bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsımında Fatih'te 10 adrese düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 157 sığınmacı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 şişme bot, 14 can yeleği, 5 kürek, 3 pompa, 2 bin 550 dolar ve 5 bin 700 lira ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 9 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.