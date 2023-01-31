İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!

İHA'nın haberine göre yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. İki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Çift, olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.