İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da haftanın son iş gününde, havanında yağışlı olması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 18.00 sıralarında İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı
Yağışlı havanında etkisiyle, haftanın son iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saatler 18.00'i gösterdiğinde İBB Trafik Yoğunluk Haritasında, Anadolu ve Avrupa Yakasında trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...
Anadolu Yakası'nda Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 20.11 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerinde görüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.