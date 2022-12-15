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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul Saraçhane Meydanı'ndaki toplanmadan dolayı, yollar kapatıldı!

Bugün saat 14.oo'dan itibaren, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararından dolayı bir toplanma gerçekleştiriliyor. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre İstanbul'da bu konu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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  • İstanbul'da hangi yollar kapalı? 15 Aralık 2022 İstanbul'da kapalı olan yollar

    Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı hakkında, Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda toplanma gerçekleştirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından gelen bilgilere göre bazı yollar trafiğe kapatıldı.
  • İstanbul'da hangi yollar kapalı? 15 Aralık 2022 İstanbul'da kapalı olan yollar

    15 ARALIK 2022 İSTANBUL'DA KAPALI OLAN YOLLAR

    İstanbul Valiliği, İstanbul'da bugün kapalı olan yollar hakkında açıklama yaptı. Trafiğe kapatılan yollar, resmi hesaptan yayınlandı.
  • İstanbul'da hangi yollar kapalı? 15 Aralık 2022 İstanbul'da kapalı olan yollar

    İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

    "Macar Kardeşler Caddesi (itfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camisi ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü). 15 Temmuz Şehitleri Caddesi. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım, Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi'ne çıkış kapatılacaktır."
  • İstanbul'da hangi yollar kapalı? 15 Aralık 2022 İstanbul'da kapalı olan yollar

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Halıcılar Caddesi, Gençtürk Caddesi, Horhor Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nin ise alternatif güzergah olarak belirlendiği ifade edildi.

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