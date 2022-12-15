İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

"Macar Kardeşler Caddesi (itfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camisi ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü). 15 Temmuz Şehitleri Caddesi. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım, Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek. Gençtürk Caddesi'nden Şehzadebaşı Caddesi'ne çıkış kapatılacaktır."