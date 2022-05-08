İstanbul Valilği, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak kapatılacağını açıkladı! İşte İstanbul'da bugün geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...