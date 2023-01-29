Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. İşte, İstanbul'un havası en kirli ilçeleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    YÜZDE 9 ARTTI!

    2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA ÖLÇÜLDÜĞÜ YER GÖZTEPE

    Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu. 
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    SULTANGAZİ İKİNCİ SIRADA

    Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    EN AZ HAVA KİRLİLİĞİ KANDİLLİ'DE!

    Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8 oldu. 
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    25 İSTASYONDA ARTTI, 9'UNDA AZALDI

    İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    KUMKÖY'DE %99,9 DEĞİŞİM!

    Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. 
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. 
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

    İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!
  • İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! 2022 İstanbulun havası en kirli ilçeleri şaşırttı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.