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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da İETT otobüsünde gerginlik! Şoför "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi - Öne çıkan haberler
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Sultangazi'de İETT şoförü "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi

İstanbul Sultangazi'de bir İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları otobüsten indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi

İstanbul'da İETT otobüsünde gerginlik! Şoför
İstanbul'da İETT otobüsünde gerginlik
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İHA

Sultangazi'de yaşanan olayda, İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları otobüsten indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculardan aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi.

Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı.

Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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