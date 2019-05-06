Haberturk.com http://www.facebook.com/Haberturk http://www.twitter.com/haberturk internet@haberturk.com İstanbul'da iftar yapabileceğiniz mekanlar! 2019 İstanbul iftar mekanları

12 aydan en hayırlı ayı olarak bilinen Ramazan ayı başladı. Her sene olduğu gibi 2019 senesinde de İstanbul için iftar mekanlarını sizler için sıraladık. Arkadaşınız ve sevdiklerinizle iftar yemeğine gidebileceğiniz öneriler... İşte İstanbul'da iftar yapabileceğiniz mekanlar!