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Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'daki lüks otellerin ve birinci sınıf lokantaların "5 yıldızlı iftar sofraları", kişi başı 59 liradan başlıyor.
Eğer 11 Ayın Sultanı Ramazan'da ailenizle ya da arkadaşlarınızla dışarıda oruç açmak isterseniz sizler için İstanbul'daki iftar mekanlarını araştırdık! İşte İstanbul'da iftar yapabileceğiniz restoranlar ve oteller!
BELTUR KÖŞKLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çorba, ara sıcak, kırmızı et, salata, meşrubat, çay ve tatlıdan oluşan iftar tabağının fiyatı, geçen yılki gibi 35 lira olurken, Beltur'un işletmeciliğini yaptığı köşklerde rakam 75 ila 95 lira arasında değişiyor.
IZAKA RESTAURANT
Izaka Restaurant, Ramazan ayı boyunca İstanbulluları en keyifli iftar sofraları ile buluşturuyor. İftarda zeytinyağlılar büfesinde imambayıldıdan enginara, ıspanaktan taze fasülyeye birçok vazgeçilmez lezzet sunuluyor.
Izaka'nın sıcak yemek büfesi, lebeniye çorbası, bulgur çorbası, piliç saray sarma, gerdanlı kuzu keşkek, etli pazı sarma, kuzu kol sarma, keşli cevizli köy eriştesi ve Kayseri mantı geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından öne çıkan tarifler. Ramazan ayının tatlısı güllaç, irmik helvası, baklava çeşitleri, lokma ve dondurma çeşitleri ise tatlı büfesinde sunuluyor. Mekanda açık büfe iftarın kişibaşı fiyatı 185 TL.
WYNDHAM GRAND KALAMIŞ
Wyndham Grand Kalamış'ta sevdikleriyle iftar sofrasında buluşmak isteyenler için fiyatlar kişi başı 110 TL'den başlıyor.
Menülerde limitsiz meyve suyu, meşrubat, çay ve kahve gibi içecekler de ücretsiz olarak ikram ediliyor. 10 ve üzeri gruplarda şirketlere özel indirimler yapılıyor.
HILTON İSTANBUL BOMONTİ
Hilton İstanbul Bomonti'nin içinde yer alan lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe, bu yılki Ramazan menüsünü yöresel lezzetler, Osmanlı-Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ve Anadolu'nun dört bir yanından gelen coğrafi tescilli ürünlerle hazırlanmış yemeklerle şekillendiriyor.
The Globe'un her gün farklı lezzetlere yer vereceği iftar menüleri, Ramazan ayı boyunca içecekler dahil kişi başı 145 TL'den misafirlerine sunulacak.
ELITE WORLD HOTELS
Elite World Hotels Ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerini, tasavvuf müziği eşliğinde açık büfe ve özel set menü olarak misafirlerinin beğenisine sunacak.
İftar lezzetleri için kişi başı 59 TL'den başlayan menü alternatifleri bulunuyor.
BOSPHORUS TERRACE RESTAURANT
Bosphorus Terrace Restaurant'ta açık büfe olarak sunulacak iftar yemeğinde zengin iftariyelik çeşitlerinden soğuk başlangıçlara, salatalardan çorbalara, kebap çeşitlerinden ızgara ve tava balık çeşitlerine kadar geniş bir seçki yer alacak.
Baklavadan aşureye, sütlaçtan lokmaya kadar sunulan zengin çeşitler ise bu özel büfenin en tatlı dokunuşu olacak. Klasik Türk Müziği ezgileriyle Ramazan ruhunu doyasıya yaşatacak olan, alkolsüz içecekler ile çay ve kahve ikramının da dahil olduğu iftar büfesinin kişi başı fiyatı 145 TL.
WISH MORE HOTEL İSTANBUL
Wish More Hotel Istanbul, misafirlerini iftar sofralarının keyfini katlayacak özel lezzetler ve fasıl eşliğinde Ramazan bereketini paylaşmaya davet ediyor.
Otelde zeytinyağlılar ve meze çeşitlerinden soğuk başlangıçlara, iftariyeliklerden günün çorbasına, ana yemeklerden tatlılara kadar çeşit çeşit tatların bir araya geldiği açık büfe menüsünde sınırsız içecek de yer alıyor.
Ramazan boyunca fasıl eşliğinde sunulacak menü, kişi başı 75 TL'den fiyatlandırılıyor.
BEYTİ RESTAURANT
Florya'da yer alan Beyti Restaurant'ın çorba, su böreği, sucuk, mevsim salatası, karışık ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri, limistiz ayran, çay, meşrubat ve Türk kahvesinden oluşan iftar menüsü kişi başı 220 TL.
NAMLI GURME
İstanbul'un en tarihi yerlerinden olan Karaköy'de bulunan Namlı Gurme, iftar menüsüyle öne çıkıyor.
Günün çorbası, kahvaltı tabağı, iki çeşit ara sıcak, köfte veya tavuktan oluşan ana yemek, güllaç veya revani, su, kutu ve sınırsız çaydan oluşan Namlı'nın iftar menüsü kişi başı 80 TL.
KAŞIBEYAZ
Et yemekleriyle meşhur olan Kaşıbeyaz, iftarda tadı damağınızda kalacak bir bir keyif yaşatacak.
Kaşıbeyaz'ın iftar menüsü kişi başı 150 TL.
FAIRMONT QUASAR İSTANBUL
Fairmont Quasar İstanbul bünyesinde yer alan restoran Stations, kapsamlı açık büfesi ile Ramazan akşamlarında iftar sofralarında öne çıkmak için hazırlandı. Enstrümantal Türk müziğinin iftar sofralarına eşlik edeceği açık büfenin kişi başı fiyatı 135 lira. Fairmont Quasar İstanbul’un bahçe katında yer alan ve Türk mutfağının lezzet mirasını sunan Aila'da ise kişi başı iftar fiyatı 185 lirayı buluyor.
CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS
Conrad İstanbul Bosphorus ise sevdikleriyle iftar keyfi yaşamak isteyenlere tarihi yarımada manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant'ta Ramazana özel iftar menüsü sunuyor. İftar yemeği misafirleri için otopark kullanımının ücretsiz olduğu Conrad İstanbul Bosphorus’ta içecekler dahil iftar menüsü fiyatı 145 TL olarak belirlendi.
SET KEBAP
Set Kebap, yeni atmosferinde imza lezzetleri ile hazırladığı iftar menüsünde; Buğday çorbası, fındık lahmacun, kuru patlıcan dolması, gavurdağ salatası gibi tatlarının yanı sıra söğürtme, içli köfte, kebap çeşitleri ve vazgeçilmez tatlılarından kemal paşa yer alıyor.
Ramazan boyunca özel olarak hazırladığı iftar menüsü ile misafirlerini bekleyen Set Kebap'da iftar menüsüs kişi başı 120 TL.
AL SHARQ İSTANBUL
Kozyatağı Hilton’un içerisinde yer alan Al SharQ İstanbul, Ramazan ayına özel olarak oluşturduğu lezzetleriyle iftar zamanına farklı bir renk getiriyor.
Al SharQ’ın iftar menüsünde serpme iftariyelikler, çorba, fettuş salatası, humus, moutabbal, labne zahter, çıtır mantı, falafel ana yemekten önce sunulan lezzetler. Ana yemekte ise köfte, şiş kebap, çöp şiş, tavuk şiş ve kanattan oluşan karışık ızgara servis ediliyor. Ayrıca hurmalı irmik helvası ağızları tatlandırıyor.
ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI
Çırağan Palace Kempinski’nin birinci katında yer alan Tuğra Restoran, Ramazan dönemine özel hazırladığı menüsü ile misafirlerini lezzet şölenine davet ediyor. Tuğra Restoran’da iftar menüsü Ramazan boyunca, meyve suları, çay, kahve ve KDV dahil kişi başı 350 TL.
Çırağan'ın Boğaz manzaralı Laledan Restoranı’nda Ramazan’a özel hazırlanan geleneksel iftariyelikler masaları donatırken; soğuk mezeler, ara sıcaklar çeşit çeşit salatalar, iftar akşamlarına özel hazırlanan şarküteri ürünleri, peynir çeşitleri, ali nazik, kuzu incik, karides güveç, sebze yahni ile doldurulmuş domates gibi ana yemekler; aşure, zerde, muhallebi, sütlaç, burma kadayıf, keşkül gibi geleneksel tatlılarla dolup taşan açık büfede sunulan envai çeşit lezzet, misafirleri eşsiz bir iftar ziyafetine davet ediyor.
ROCCA
Raffles İstanbul Zorlu Center içerisinde yer alan Rocca, Ramazan’da zengin içerikli bir iftar menüsü sunuyor. İftar büfesinde gözleme, mantı, lahmacun, pide ve ızgara et çeşitlerinin yanı sıra Türk mutfağının imza yemeklerinden, geleneksel lezzetiyle döner de sunulan yemekler arasında yerini alıyor.
Dönemsel kıyafetler eşliğinde yapılacak geleneksel şerbet sunumu ise konuklara özlem duydukları nostaljiyi yaşatıyor. Sınırsız içecek ve çay ikramının da dahil olduğu açık büfe iftar menüsünün kişi başı fiyatı ise 225 TL.
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