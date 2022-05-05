İstanbul'da iki gün arayla camiden şamdan çaldı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da bir kişi, iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı.

19 ve 21 Nisan'da Ümraniye ilçesi Esenkent ve Kazım Karabekir mahallelerindeki iki ayrı camiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şamdanlar çalındı. Cami imamları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Adım adım izi sürülen failin 29 yaşındaki R.Ö. adlı bir sabıkalı olduğu tespit edildi. Her yerde aranan şamdan hırsızı R.Ö., önceki gün Beykoz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan şamdanlara ulaşılamadı. Emniyete götürülen zanlının, hırsızlık ve benzeri suçlardan 21 ayrı sabıka dosyasının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün "iş yerinden" ve "mabetten hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edilen R.Ö., adli makamlarca tutuklandı.