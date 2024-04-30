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        İstanbul'da iki kahvehaneye birden silahlı saldırı!

        İstanbul Güngören'de iki kahvehaneye birden silahlı saldırı düzenlendi. Dün sabah 05.00 sıralarında düzenlenen saldırının uzun namlulu tüfekler kullanıldı. Dehşet anlarında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:29
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        Güngören'de aynı mahallede bulunan iki kahvehaneye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

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        DHA'nın haberine göre kahvehanelerden birine 1 hafta önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Şüphelilerin kahvehaneye saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Hazneder Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında yaklaşık 500 metre bulunan iki kahvehaneye gelen motosikletli 2 şüpheliden biri, iş yerlerine 5’er dakika arayla uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırılar sırasında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kahvehanelerden birine 23 Nisan Salı günü saat 05.00 sıralarında da uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği öğrenildi.Maddi hasar meydana gelen kahvehanelerde esnaf temizlik yaparken, iş yerlerinin camları ve duvarlarındaki mermi izleri de görüntülendi.

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        SALDIRI ANLARI KAMERADA

        İki kahvehaneye yapılan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen şüpheliler, ilk saldırıyı gerçekleştirdikleri kıraathanenin önünde duruyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri, kıyafetinin içine sakladığı uzun namlulu silahı çıkararak kahvehaneye ateş ediyor. Motosiklete binerek uzaklaşan şüpheliler, kısa süre sonra ikinci kahvehanenin önüne geliyor. Şüphelilerden biri, uzun namlulu silahla kahvehaneye defalarca ateş ediyor. Şüphelilerin, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.

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        "BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI"

        Mahalle sakini İbrahim Kartal, "Sabaha karşı 05.00 sıralarındaydı. Çok yoğun bir şekilde silah sesine uyandık, anladık makineli tüfekle ateş edildiğini. Ardından scooter tarzı bir motosikletle olay yerinden ayrıldılar." dedi. Olayın yaşandığı sokakta oturan Nuran Hamzaoğlu ise, "İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorum. Oldu ki gece vakti hastaneye veya gezmeye gideceğim, Allah muhafaza kör kurşuna gideceğiz. Şikayetçiyim. Bana torunlarıma birşey olsa bunun hesabını kimse verecek ?Buna bir çözüm bulunmalı. Ezanla silah sesleri aynı anda geldi. Bir hafta içinde iki kez oldu" diye konuştu.

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