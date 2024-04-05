İstanbul'da iki kaza kask kamerasında
İstanbul trafiğinde iki sürücünün, motosikletlilere arkadan çarptığı anlar kask kamerasına yansıdı.
İstanbul trafiğinde motesiklet sürücüleri zaman zaman araç sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle büyük tehlike atlatıyor. Bu kazalardan ikisi de Pendik ve Şişli'de meydana geldi.
Pendik'teki kaza D-100 yan yolda meydana geldi. Kazada, seyir halindeki motosiklete arakadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.
Yere düşen motosiklet sürücüsünün kendisine çarpan otomobil sürücüsünden ambulans çağırmasını istediği anlar da görüntüde yer alıyor.