İstanbul'da istilacı sivrisineklerle mücadele kapsamında kongre düzenlendi

AA

Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongreye video mesaj gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Asya Kaplan Sivrisineği'nin son 30 yıldır Avrupa’ya yayıldığını, son altı yıldır da Türkiye'de görüldüğünü aktardı.

Deng, zika ve sarı humma gibi birçok tehlikeli virüsü taşıyabilen bu türe karşı, kolektif bir mücadele sergilemenin, bilgi ve bulguları birleştirerek el birliğiyle bir eylem planı oluşturmanın çok kıymetli olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Kentimizi her tür riske karşı koruma altına almakla sorumluyuz. Bu konuda bilimin ve ortak aklın ışığında ilerleyip önlemlerimizi almaya büyük özen gösteriyoruz. O açıdan değerli bilim insanlarının, uzmanların çalışmaları bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanı Önder Eryiğit, programdaki konuşmasında, İstanbul'da vektörlerle kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Sivrisinekle larva mücadelesi kapsamında, kaynakların kontrol edildiğini ve ilaçlandığını anlatan Eryiğit, sivrisinek şikayetlerine değinerek, "2019 yılında 82 bin 770 iken, 2020 yılında 70 bin 546'ya düşmüştür. 2019'dan 2020'ye şikayetlerde yüzde 15'lik bir azalma olmuştur. 2020 ile 2021 yılının ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda da bu azalmayı gördük." bilgisini verdi.

2021 Temmuz'da sivrisineklerle alakalı daha fazla şikayet aldıklarına işaret eden Eryiğit, "Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi Kurban Bayramı'nın temmuz ayına rastlaması nedeniyle kurbanlık hayvanların daha önceden şehre gelmiş olmaları, özellikle kara sinekle ilgili şikayetlerin artmasına sebep olmuştur. Bu konuyla ilgili kontrolü yaptık. Haziran ve temmuz aylarında bu yıla özgü yağışın fazla olması ve yağıştan sonra sıcaklıkların hızla artması da hem su birikintilerinde hem de nemli topraklarda maalesef sivrisinekler için üreme kaynakları oluşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sivrisineklerle mücadelede toplumu da işin içerisine davet etmek gerekiyor"

Zürih Üniversitesi Parazitoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Francis Schaffner ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında ilk kez Fransa'da ABD'den gelen kullanılmış lastiklerin olduğu bir alanda Asya Kaplanı Sivrisineği ile karşılaştığını belirterek, Avrupa'da istilacı 5 tür sivrisinek bulunduğunu, Asya Kaplanı Sivrisineği'nin de bunlardan biri olduğunu anımsattı.

3 yıl önce 24 ülkenin Avrupa Bilimsel İşbirliği Ağı (COST) programı kapsamında sivrisineklerle mücadeleye başladığını aktaran Schaffner, sivrisineklerin Deng humması ve Zika virüsünü bulaştırabileceğini söyledi.

Sivrisinekle mücadele kapsamında sürveyans ve araştırma yaptıklarını, daha sonra sivrisineklerin tespit edilmesi üzerine insanlara ve yetkililere eğitimler verdiklerini anlatan Schaffner, "Sivrisineklerle mücadelede toplumu da işin içerisine davet etmek gerekiyor. Sivrisinekler bahçe, sokak ve mezarlıklar gibi yerlerde üreyebiliyor. İnsanlar da buraları temiz tutarak sivrisineklerin üremesini engelleyebilir." diye konuştu.

Sivrisinekle mücadelede ilaçlamanın da önemini vurgulayan Schaffner, bu tür sivrisineklerin insanları gece veya gündüz ısırabildiğini, çok yüksek uçmadıklarını ayak, bacak seviyesinde 10 dakikada 20 ısırık yapabildiklerini ve normal sinek ısırmasından daha fazla acıttığını kaydetti.