İstanbul'da jandarmanın bagajında 60 kilogram bonzai bulduğu taksinin şoförü tutuklandı

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen uyuşturucu maddenin, dikkat çekmemek için gece yarısı taksiyle torbacılara dağıtıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmayla plakası belirlenen taksiyi takip eden ekipler, yolcu almadan kentin ıssız yerlerinde saatlerce boş hareket eden aracı Şişli'de durdurdu.

Dedektör köpek Atak'ın da katıldığı aramada aracın bagajında 60 kilogram bonzai ele geçirildi. Ticari taksi şoförü C.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ekipler, şüpheli C.A. ile bağlantılı olan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.