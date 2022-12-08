Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İstanbul'da kaçak göçmenlerin evlerine baskın!

İstanbul'da yapılan operasyonda kaçak göçmenlerin yaşadığı 7 ev tespit edildi. Baskında 47 kaçak göçmen yakalandı. Bu evlerden bir tanesinin dışarıdan fark edilmemesi için kuaför görünümü verildiği belirtildi.

İstanbul'da kaçak göçmenlerin evlerine baskın!
DHA

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yaşadığı evlere düzenlenen operasyonda 47 göçmen yakalanırken ev sahiplerine evlerinde kalan her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 120 bin 978 lira ceza kesildi.

KUAFÖR GÖRÜNÜMLÜ EV

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt´ta göçmenlerin kaldığı 7 ev tespit etti. Bu evlerden bir tanesinin dışarıdan fark edilmemesi için kuaför görünümü verildiğini belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında evlerde koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğunu gören polis, bu adreslerde kalan 47 göçmen yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Polis, kaçak olduklarını bildikleri halde göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerine ise; her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 120 bin 978 lira ceza kesti. Ev sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
GÜNDEM Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm ...
Hamsi avı için kritik çağrı!
GÜNDEM Hamsi avı için kritik çağrı!
Son dakika haberi: Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Yaralıların durumu ağır! Gece kulübünde kanlı kavga!
Doktor ve sekreterini dövdüler!
GÜNDEM Doktor ve sekreterini dövdüler!
DEPREM mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 8 Aralık Perşembe bugün | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli ile son depremler
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
GÜNDEM Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Afyonkarahisar'da lastik değişimi yapılan TIR'a başka bir TIR çarptı: 2 ölü
GÜNDEM Lastik değişimi yapılan TIR'a başka bir TIR çarptı: 2 ...
Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
GÜNDEM Ankara'da 3 dükkan alev alev yandı
5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
GÜNDEM 5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
GÜNDEM Bodrum'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.