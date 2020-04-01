İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

AA

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçla gezen bazı kişilerin, çok sayıda market, bakkal ve büfeye kaçak sigara ile tütün sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak ürün satışında kullanılan aracın plakasını belirleyen ve takibe alan polis ekipleri, söz konusu aracı Merve Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurdu.

Araç içerisindeki 2 Suriyeli gözaltına alınırken, yapılan aramada 380 paket sigara, 110 paket nargile tütünü ile 10 kilogram tütün ve 6 bin 300 lira para ele geçirildi.

Kaçakçılıkta kullanılan araca el konulurken, haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.