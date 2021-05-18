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İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde de şehir içi trafikte yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin dün sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla İstanbul'da trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde Şirinevler mevkisinde başlayan yoğunluk, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolundaki sıkışıklık Seyrantepe'de azalıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün yıkılması sonrası bölgede trafik aksıyor.

Toplu taşıma araçları ve duraklarda da yoğunluk gözleniyor.

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışından Aksaray, Fatih yönü ve Beyoğlu istikametinde de trafiğin yavaşladığı görülüyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Kavacık Anadolu-Avrupa yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde de trafik arttı. Kavacık'taki trafik nedeniyle bazı vatandaşlar durakta bir süre toplu taşıma araçlarını bekledi.

D-100 Karayolu Kartal-Maltepe mevkisinde her iki yönde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik 10.00 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

,Metin Tokgöz,Muhammed Gencebay Gür,Mücahit Türetken,Taha Erham Keleş

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