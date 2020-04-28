İstanbul'da kahvehanelerde oyun oynayan 27 kişiye para cezası kesildi

AA

Kağıthane ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, oyun oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 27 kişiye, toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu. İş yerleri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.