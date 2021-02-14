Kadıköy'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrilen çam ağacı, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olay, Kadıköy Suadiye'de dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Çam ağacı o esnada park halinde olan iki aracın üzerine düştü.