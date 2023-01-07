TÜRKİYE'DE KIŞ KURAKLIĞI

İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in yazısından satır başları...

Türkiye'deki kış kuraklığı ile Avrupa'nın tarihin en sıcak Aralık ayını yaşamış olması arasında meteorolojik olarak güçlü bir ilişki var. Avrupa, hemen batısından yer alan İzlanda açıklarındaki basınç sisteminin güçlenmesi ve kuzeydeki soğuklara bir blokaj uygulaması ile yaz gibi sıcak günler yaşadı. Polonya, Almanya (kuzeyi), Danimarka gibi bu tarihlerde sıfır derece civarında hava koşullarında olması normal kabul edilen ülkeler son günleri 20°C gibi yazın ölçtükleri (ki yazın bile yüksek sayılır) sıcaklıkları kış ortasında kaydettiler.

Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor. 10 Ocak itibarıyla Akdeniz ve kıyı Ege bu kez de kuvvetli sağanakların etkisine girerse sürpriz olmaz.