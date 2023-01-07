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İstanbul için kar yağışı açıklaması: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da sisli hava hakimiyetini sürdürüyor. Soğukların etkisini hissettirdiği şu günlerde kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. Uzman isimler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • İSTANBUL'da kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağar mı?

    "İstanbul'da kar yağacak mı, bu hafta yağar mı?" soruları ocak ayında yaşanan soğuk hava etkisiyle gündeme geldi. Yurt genelinde yağmur, fırtına ve kar uyarıları verilirken güncel hava durumu ve İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu açıklamalarını ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in yazısını haberimizde derledik. İşte güncel hava durumu...
  • İSTANBUL'da kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağar mı?

    MGM DUYURDU: MARMARA'DA SİS BEKLENİYOR!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.
  • İSTANBUL'da kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağar mı?

    TÜRKİYE'DE KIŞ KURAKLIĞI

    İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in yazısından satır başları...

    Türkiye'deki kış kuraklığı ile Avrupa'nın tarihin en sıcak Aralık ayını yaşamış olması arasında meteorolojik olarak güçlü bir ilişki var. Avrupa, hemen batısından yer alan İzlanda açıklarındaki basınç sisteminin güçlenmesi ve kuzeydeki soğuklara bir blokaj uygulaması ile yaz gibi sıcak günler yaşadı. Polonya, Almanya (kuzeyi), Danimarka gibi bu tarihlerde sıfır derece civarında hava koşullarında olması normal kabul edilen ülkeler son günleri 20°C gibi yazın ölçtükleri (ki yazın bile yüksek sayılır) sıcaklıkları kış ortasında kaydettiler.

    Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor. 10 Ocak itibarıyla Akdeniz ve kıyı Ege bu kez de kuvvetli sağanakların etkisine girerse sürpriz olmaz.
  • İSTANBUL'da kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağar mı?

    UZMAN İSİMDEN KAR AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. 

     
  • İSTANBUL'da kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'da kar yağar mı?

    Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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