AA

TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor." ifadelerini kullandı.