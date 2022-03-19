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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, Cuma gecesinden beri aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı; 20 Mart Pazar günü de devam edecek mi merak konusu. İşte büyük bie merakla araştırılan Meteoroloji 20 Mart İstanbul hava durumu...

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    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Havaların yeniden ciddi bir şekilde soğuması nedeniyle Perşembe gününden itibaren kar yağışı şladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
  • 02
    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

    İSTANBUL'DA YARIN KAR YAĞIŞI VAR MI?

    20 Mart 2022 Pazar günü de İstanbul'da düşük bir kar yağışı olabileceği belirtiliyor.
  • 03
    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

    20 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

    İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçeleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
  • 04
    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyredeceği bekleniyor.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu kesimlerine yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

     

     
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    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

     
  • 06
    İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın İstanbul kar yağışı var mı? 20 Mart İstanbul hava durumu

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