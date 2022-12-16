AA

İstanbul'da yaklaşık 1 ay önce kaybolan Abdurrahman Avcı'nın (30) telefon sinyaline Sakarya'da ulaşıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, daha önce de kaybolan ve AFAD ekiplerince bulunduğu belirtilen Abdurrahman Avcı için yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, gencin telefonundan en son Geyve'den sinyal alındığını belirleyerek çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı.

AFAD ile arama kurtarma derneklerinin de aralarında olduğu yaklaşık 50 kişiden oluşan 3 ekip, bölgede arama çalışması yürütüyor.

AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

*Fotoğraflar: İHA