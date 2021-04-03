İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor

AA

Dün 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentte sessizlik hakim.

Sahil bölgelerinde de sakinlik yaşanırken, bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapıyor. Dışarıda, kısıtlamadan muaf tutulanlar ile işe gitmek isteyen vatandaşlar bulunuyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekiplerince D-100 kara yolunda oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı inceleniyor.

Bazı belediyelerin ekiplerinin de sokaklarda çalışma yaptığı görüldü.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 10.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.