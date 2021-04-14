İstanbul'da kısıtlama öncesi yoğunluk

DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Fatih Aksaray en çok yoğunluğun olduğu yer oldu. Saat 17.00'den itibaren tramvay ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda birçok vatandaşın da maskesiz olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre hafta içi saat 19.00'dan sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SEMT PAZARINDA SON DAKİKA YOĞUNLUĞU

Kısıtlamaya dakikalar kala semt pazarlarlarında yoğunluk yaşandı.

Avcılar’da mesai çıkışı ve iftar öncesi alışveriş yapmak isteyenler Merkez Mahallesi’nde kurulan ‘pazara akın edince neredeyse adım atmak imkansız hale geldi. Zabıtalar, megafonla yaptıkları anonslarda saat 18.00’den itibaren satış yapılamayacağını sık sık anons ederken, alışveriş telaşına düşenler tezgahtan tezgaha koştu. Sosyal mesafe kuralının uygulanamaz hale geldiği pazarda müşterilerin sebze ve meyveleri de elleriyle seçtikleri, bazı satıcıların da maske takmadığı göze çarptı.