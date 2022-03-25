İstanbul'da kıyıya vurmuş cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kıyıya vurmuş cansız beden bulundu.

Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahil tarafında temizlik yapan belediye işçisi sahil kısmında yatan erkek cansız bedenine rastladı. Belediye işçisinin sahil güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Ekipler cansız bedenin bulunduğu alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin Sultangazi ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Selçuk Ürün'e ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, Selçuk Ürün'ün ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.