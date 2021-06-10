"Kızımla polis damadım beni dolandırdı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

"Kızımla polis damadım beni dolandırdı"

Zehir zemberek iddialarda bulundu! 'Kızımla polis damadım beni dolandırdı' diye konuştu. Tüm birikimini kripto paraya yatıran kadın 5 kuruşsuz kaldığını söyleyerek isyan etti... Nimet Han bir süre sonra parasını geri aldığını iddia etti...

HABERTURK.COM

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nimet Han, iddiaya göre kızı, damadı ve iki arkadaşının yönlendirmesiyle tüm birikimini kripto paraya yatırdı.

Show Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre kripto paraya tam 205 bin lira yatıran Nimet Han, hayatının kabusunu yaşadı. Çünkü ortada ne verdiği para ne de kripto paralar vardı.

KIZININ PARASINI İADE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tüm birikimini kaybeden ve adeta 5 kuruşsuz kalan Nimet Han şimdi kızı, damadı ve onları yönlendiren 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Show Haber'in ulaştığı Nimet Han'ın kızı suçlamaları reddederek, tazminat davası açacağını söyledi. Ardından Nimet Han, Show Haber'i arayarak parasını geri aldığını iddia etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul Projesinin amacı nedir? Kanal İstanbul Projesi güze
GÜNDEMKanal İstanbul için tarih verildi
Son dakika! 500 yıllık Adana Ulu Camii'nin çinileri, Hollanda'dan çıktı - Haberler
GÜNDEMTarihi çiniler Hollanda'dan çıktı
Son dakika! Aydın'ı şiddetli sağanak vurdu: 15 dakikada...
GÜNDEMAydın'ı şiddetli sağanak vurdu!
Son dakika! TBMM müsilaj ile mücadele için harekete geçti
GÜNDEMTBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kuruldu
YKS sınav giriş yerleri açıklandı! YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMYKS sınav giriş yerleri açıklandı!
15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı! - Haberler
GÜNDEM15 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı!
Afganistan uyruklu şahsın cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu
GÜNDEMBalıkesir'de şüpheli ölüm
Başörtülü akademisyene saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklandı
GÜNDEMBaşörtüsü saldırısı zanlısı tutuklandı
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ...
Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi: Sürücü ve 17 hayvan öldü
GÜNDEMTIR devrildi! Sürücü ve 17 hayvan öldü