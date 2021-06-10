"Kızımla polis damadım beni dolandırdı"

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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nimet Han, iddiaya göre kızı, damadı ve iki arkadaşının yönlendirmesiyle tüm birikimini kripto paraya yatırdı.

Show Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre kripto paraya tam 205 bin lira yatıran Nimet Han, hayatının kabusunu yaşadı. Çünkü ortada ne verdiği para ne de kripto paralar vardı.

KIZININ PARASINI İADE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tüm birikimini kaybeden ve adeta 5 kuruşsuz kalan Nimet Han şimdi kızı, damadı ve onları yönlendiren 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Show Haber'in ulaştığı Nimet Han'ın kızı suçlamaları reddederek, tazminat davası açacağını söyledi. Ardından Nimet Han, Show Haber'i arayarak parasını geri aldığını iddia etti.