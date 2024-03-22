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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da köprüler kolon kanseri için ışıklandırıldı

        İstanbul'da köprüler kolon kanseri için ışıklandırıldı

        İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, kolon kanserine dikkati çekmek için mavi renkte aydınlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 04:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 04:06
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        İstanbul'da köprüler mavi renge büründü
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        Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü.

        AA'nın haberine göre, köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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