İstanbul'da köprüler şampiyon Galatasaray için aydınlatıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın renkleriyle ışıklandırıldı
Giriş: 04.06.2024 - 02:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 04:11
Galatasaray’ın 2023-2024 Süper Ligi'ni zirvede tamamlayarak 24. şampiyonluğuna ulaşması dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki köprüler sarı-kırmızı renklere büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şampiyon Galatasaray'ın renkleriyle aydınlatıldı.
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