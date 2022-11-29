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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil alev alev yandı, 1'i polis 2 kişi öldü
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İstanbul'da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1'i polis 2 kişi öldü

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen feci kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçarak alev aldı. Yanan otomobilde bulunan 1'i polis, 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil alev alev yandı, 1'i polis 2 kişi öldü
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil alev alev yandı, 1'i polis 2 kişi öldü
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DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası yangın çıkan otomobilde bulunan 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Göktürk’ten Kemerburgaz istikametine giden otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞAÇLIK ALANDA UÇAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada yaklaşık 5 metrelik ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. DHA'nın haberine göre; yangın sonrası sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilde hayatını kaybedenlerin polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U. olduğunu belirledi.

1'İ POLİS, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Ekipler, kaza yerinde ve yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Ayrıca hayatını kaybeden polis memuru O.K'nın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U'nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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