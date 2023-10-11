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        Haberler Gündem İstanbul'da korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

        İstanbul'da deprem! 11 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

        Kandilli Rasathanesi'nden edinilen son dakika verilerine göre Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen bu deprem AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 11 Ekim 2023 Çarşamba son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:06
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        Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşıyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 11 Ekim yaşanan son depremler...

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        SİLİVRİ'DE DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi verisi ile Silivri açıklarında saat 19.36'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        GAZİANTEP'TE DEPREM

        AFAD verisi ile Gaziantep Nurdağı'nda saat 01.12'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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