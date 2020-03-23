İstanbul'da koronavirüs tedbirleri

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanların tamamı, titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında önce yıkandı, ardından görevli ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmaları çerçevesinde Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından meydan, cadde ve kamusal alanlarına antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile nano gümüş teknolojisi uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli gerçekleşen çalışmalarda ilçedeki meydan ve caddelerin tamamı yıkandı, ardından dezenfekte edildi. Öte yandan ilçedeki parklar, mahalle muhtarlıkları, bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, Marmaray durakları, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi de aralıksız süren çalışmalar sonucu dezenfekte edildi.

- Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Evde Kal’ Çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, hastalıkla mücadelede en önemli noktalardan birinin evde kalmak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartal Belediyesi ekiplerimiz, ilçenin tamamında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam edecek. Bu süreçte, tüm komşularımızın zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları hepimizin sağlığı için çok önemli. Bizler, hastalıktan korunmak için belirlenen kurallara uyduğumuz sürece inanıyoruz ki bu zor günleri atlatacağız."

Öte yandan, koronavirüsten en fazla etkilenen ve risk grubunda olan yaşlıların evlerinde kalmasını teşvik etmek amacıyla belirli bölgelerdeki banklar da belediye ekipleri tarafından söküldü.