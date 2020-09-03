İstanbul'da Kovid-19 denetimi

Ekipler kent genelinde yaptıkları denetimde, toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.Ayrıca ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.Denetimler gün boyu sürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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