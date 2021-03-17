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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapılıyor

İstanbul'daki yeme içme mekanları ve toplu ulaşım araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında
AA

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki işletmelerde, Kaymakamı Mustafa Koç ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu, masalar arası mesafe ve kapasite kontrolleri yapıldı.

Kaymakam Koç, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede, dünyadaki devletlere örnek gösterilecek uygulamalar ve milletin fedakarlıklarıyla bu noktaya gelindiğini söyledi.

Mart ayından itibaren yeni bir sürece girildiğini hatırlatan Koç, "Kağıthane de riskli yerler grubunda turuncu kategoride. Bizim hedefimiz İstanbul'u maviye getirip tamamen normale dönmek. Denetimlerimiz, insanlarımıza yeni belirlenen kurallara uymaları, rehavete kapılmamaları noktasında. Uyarıcı mahiyette denetimler gerçekleştiriyoruz. Hayırlı işler diliyoruz esnafımıza." dedi.

- Toplu ulaşım araçları da denetleniyor

Sultanbeyli'deki denetimlere İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar ve ilgili birim amirleri katıldı.

Bu kapsamda taksi ve toplu taşıma araçları ile ilçedeki iş yerleri denetlendi. Esnafa uyarılarda bulunuldu.

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, denetimlerdeki amacın esnafı bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Denetimlerde özellikle yeme içme mekanlarında HES kodu ve yüzde 50 kapasite olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Kubilay, "İç mekanda ve dış mekanda krokilerinin olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Temizlik, mesafe kurallarını hatırlatıyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda denetimlere her gün devam ediliyor. Bizler de denetimlere katılıyoruz. Hep beraber kurallara uyarsak yenilen koronavirüs olacaktır." diye konuştu.

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