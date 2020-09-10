İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni toplu ulaşım kurallarına genel olarak uyuluyor

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Buna göre, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine kadar, metrobüsler ve ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabiliyor.

Avcılar ve Esenyurt'ta minibüslerin ayakta yolcu almadığı, belediye otobüslerinde de oturan ve ayakta alınması gereken yolcu sayısına uyulduğu gözlendi.

Zincirlikuyu, Şişli ve Zeytinburnu'nda metroda ve metrobüs ile otobüslerde, vatandaşların ve araç şoförlerinin yeni toplu ulaşım kurallarına dikkat ettiği görüldü. Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, maskeyle yolculuk yaptı.

Bu arada polis ekipleri de bazı otobüsleri durdurarak, denetim yaptı ve uyarılarda bulundu.

Beykoz'da ise özellikle semt pazarlarının kurulduğu mahallelerde vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı otobüslerde ayakta yolcu kapasitesinin aşıldığı görülürken, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bazı minibüslerin de ayakta yolcu aldığı görüldü.

,Emin İleri,Muhammed Gencebay Gür