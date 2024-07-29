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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da krikolu trafik magandasına uçan kafa | Son dakika haberleri

        Krikolu trafik magandasına uçan kafa

        İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı gören bir başka kişi ise krikolu saldırganı uçup kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:50
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        Pendik'te Erol Kaya Caddesi'nde seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri aracından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı gören bir vatandaş da krikolu saldırganı kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı.

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        Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #İstanbul Pendik
        #trafikte yol verme kavgası
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