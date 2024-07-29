Krikolu trafik magandasına uçan kafa
İstanbul Pendik'te trafikte iki sürücü arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı gören bir başka kişi ise krikolu saldırganı uçup kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Pendik'te Erol Kaya Caddesi'nde seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri aracından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı gören bir vatandaş da krikolu saldırganı kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.