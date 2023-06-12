Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.
DHA'nın haberine göre yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı.
Fotoğraf: DHA
Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlarına ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı.
Fotoğraf: AA
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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