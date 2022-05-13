İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kadın, kendi başına doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı.

Korkunç olay, geçen günlerde Beylikdüzü ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi.

KENDİ BAŞINA DOĞURUP, AŞAĞI ATTI

İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan aşağı attı. Talihsiz bebek zemin katta terasa düştü.

POLİS İNCELME BAŞLATTI

Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÜLKESİNDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeği atan A.K.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.K.M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.