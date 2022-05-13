İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu! Kendi başına doğurdu, balkondan attı
ABONE OL

İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu! Kendi başına doğurdu, balkondan attı

İstanbul Beylikdüzü'nde, iki ay önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Libyalı kadın kan dondurdu. Yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan kadın, bebeği evin balkonundan aşağı attı. Korkunç olayda zemin kattaki terasa düşen bebek hayatını kaybetti. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti

Son dakika: İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu! Kendi başına doğurdu, balkondan attı
İstanbul'da Libyalı kadın kan dondurdu!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kadın, kendi başına doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı.

Korkunç olay, geçen günlerde Beylikdüzü ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi.

KENDİ BAŞINA DOĞURUP, AŞAĞI ATTI

İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan aşağı attı. Talihsiz bebek zemin katta terasa düştü.

POLİS İNCELME BAŞLATTI

Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÜLKESİNDE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeği atan A.K.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede, ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.K.M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, derinliği ne?
GÜNDEM 13 Mayıs son depremler!
Cuma hutbesinin konusu belli oldu! Diyanet 13 Mayıs 2022 Cuma hutbesini yayınladı!
GÜNDEM Diyanet Cuma hutbesini yayınladı!
Uyuşturucu şüphelisi: Kimseyi dövemiyoruz artık
GÜNDEM Uyuşturucu şüphelisi: Kimseyi dövemiyoruz artık
Son dakika: Balyoz davasında savcı 6 sanık için 12 yıl istedi! - Güncel haberler
GÜNDEM Balyoz davasında savcı 6 sanık için 12 yıl istedi!
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 13 Mayıs 2022 Cuma günü İSKİ planlı su kesintileri (Beyoğlu, Başakşehir Şişli)
GÜNDEM 13 Mayıs İSKİ planlı su kesintileri!
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman 2022? Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım destek ödemesi...
GÜNDEM Tarımsal destek ödemeleri ne zaman 2022?
Son dakika: Aralarında 2 polis de var! Sahte operasyonla soygun!
GÜNDEM Aralarında 2 polis de var! Sahte operasyonla soygun!
Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı: 13 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? (İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası)
GÜNDEM 13 Mayıs planlı elektrik kesintileri!
LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? 2022 MEB LGS sınav yerleri (sınava giriş belgesi) ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.