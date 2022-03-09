İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, memur ve işçiler için de önemli bir karar yer aldı. Bu doğrultuda, yarın İstanbul'da idari izin var mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 10 Mart 2022 yarın İstanbul'da memur ve işçilere idari izin var mı? İşte, detaylar...