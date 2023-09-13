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        İstanbul'da merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheliden 8'i yakalandı

        İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheliden 8'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:42
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        İstanbul'da merkezli FETÖ operasyonu
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefonlardan diğer üyelerle görüştükleri belirlenen ve haklarında itirafçı beyanı olan 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda halen görevde olan 1 astsubay, meslekten ihraç edilen 6 askeri personel, 1 öğretmen ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        *Fotoğraf: DHA

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