İstanbul'da metro arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle araçtan inen yolcular raylar üzerinden en yakın durağa yürüdü
İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.
AA'nın haberine göre, hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.