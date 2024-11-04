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        İstanbul'da metro hattında arıza

        İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle hem metro duraklarında hem de Üsküdar Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:38
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        İstanbul'da metro hattında arıza
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        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

        Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

        İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

        Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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