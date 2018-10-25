İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, UEFA Avrupa Ligi´nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş´ın bugün İstanbul´da oynayacağı Genk müsabakası nedeniyle gelen talep üzerine metro seferlerini uzattı.

Bu gece saat 22.00´da başlayacak Beşiktaş-Genk karşılaşması için stada giden taraftarların kolay ulaşım sağlamaları için sefer saatlerinin 01.00´a kadar uzatıldığı duyuruldu.

İBB iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"Sayın yolcularımız;

25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 22:00´de UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında oynanacak Beşiktaş-Genk müsabakası nedeniyle seferlerimiz saat 01.00´e kadar uzatılacaktır. Ülkemizi temsil eden Beşiktaş´a Avrupa kupalarında başarılar dileriz."

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