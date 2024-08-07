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        Haberler Gündem İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışmasına ara verildi

        İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışmasına ara verildi

        Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" kaplama çalışmasına, Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:11
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        Metrobüs hattındaki yol çalışmasına ara verildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Yakası elektrik şebekesinin önemli parçası olan Ambarlı-Yenibosna yer altı iletim kablosunda yaşanan arıza nedeniyle Avcılar E-5 yan yolda Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acilen onarım çalışmasına başlanması gerekliliği doğduğu belirtildi.

        Aynı noktada programlanan metrobüs hattı "Beyaz Yol" kaplama çalışmalarına, bölgede oluşan yoğun trafikten dolayı ara verildiği kaydedilen açıklamada, TEİAŞ'ın çalışmasının tamamlanmasının ardından kaplama işlemine tekrar başlanacağı duyuruldu.

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